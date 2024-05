A weboldal mostantól folyamatosan, így az EP- és az önkormányzati választások előtt is követi és gyűjti a publikált közvélemény-kutatások pártpreferencia eredményeit, amelyeket vizuálisan könnyen értelmezhető módon is közzétesz és rendszeres időközönként írásosan is összefoglal. Az oldal minden olyan országos pártpreferencia-adatot feltüntet, amelynek publikáló intézete, adatfelvételi ideje és módszertana beazonosítható.