Hozzáfűzték, a nyomozások részletes adatairól – az eljárások érdekeire tekintettel – további tájékoztatás nem adható, azonban az eddigi megállapítások szerint számos hamis okirat és külföldről érkezett pénzek képezik a vizsgalat tárgyat, amellyel kapcsolatosan további gyanúsítotti kihallgatások várhatóak.

A NAV a büntetőeljárásból eredő feladatait pártatlanul, politikai befolyástól mentesen, a törvényi felhatalmazásnak megfelelően, ügyészi felügyelet mellett látja el – szögezték le.

A Mediaworksnél is iratokat foglalt le a NAV

Visszatérve a házkutatásra, információink szerint a nyomozók többek között megjelentek a Karácsony 2019-es kampányát levezénylő Mindenki Budapestért Egyesület székhelyén, amely az egyesület elnökének, Perjés Gábor bejelentett tartózkodási helye is egyben. Szintén volt házkutatás a külföldi pénzmozgásban érintett Bakony Rental Kft.-nél, amely cím a cég ügyvezetőjének, Karácsony régi bizalmasának, Mravik Zsoltnak és élettársának, Tordai Csabának bejelentett lakóhelye is. Úgy tudjuk, a nyomozók jártak utóbbi cég könyvelőjénél, illetve a datadatos Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám lakásánál is – írja a Magyar Nemzet.

A nyomozók nemrégiben a Mediawork szerkesztőségében is jártak, ahol nagy mennyiségű iratot foglaltak le.

Mindez azért történhetett, mert a Magyar Nemzet részletes tényfeltáró írást közölt arról, hogy a főpolgármester öt évvel ezelőtti kampányát külföldi forrásból finanszírozták.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!