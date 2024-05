A spanyol barátaink is tudják, hogy a legnagyobb ellenségünk a woke. A woke, ami valójában igazából a kommunizmus maga, ugyanúgy, ahogy a kommunisták száz évvel ezelőtt az Isten, haza, család hármas egységét vették össztűz alá, ugyanezt csinálja most a nemzetközi liberális baloldal. A woke ugyanúgy támadja és el akarja törölni keresztény kultúránkat, nemzeteinket, az állami szuverenitást és nem utolsósorban a családot. Ezt meg kell akadályoznunk. Mi közösen, spanyol barátainkkal együtt tudjuk, hogy mekkora veszélyt jelent a woke és az is, hogy ma már a woke sajnos a külpolitika rangjára emelkedett, és ez az érzelem- és ideológiavezérelt elmebaj vezet oda, hogy a brüsszeli döntéshozók csak és kizárólag katonai megoldásban tudnak gondolkodni az ukrajnai háborút illetően, és ki se ejtik a szájukon a békét – fogalmazott Szánthó Miklós, majd hozzátette, hogy a spanyol jobboldal és Magyarország is a békét sürgeti, és azt, hogy legyen tűzszünet Ukrajnában, majd kezdjék meg a béketárgyalásokat.