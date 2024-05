Fokozni kell az erőfeszítéseket a gázai túszok kiszabadítása érdekében Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítása érdekében, valamint rendkívül fontos a vörös-tengeri szállítási útvonalak biztonságának garantálása is - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A tárcavezető az európai uniós külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy egyeztettek a közel-keleti helyzetről is, amely napirendi pontnál jelen voltak Katar, Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek képviselői, továbbá az Öböl Menti Együttműködési Tanács főtitkára is. "Nyilvánvalóan volt egy nagyon erős érvelés a kétállami megoldás mellett. Én a magam részéről ebben a vitában megköszöntem az arab államoknak azt a közvetítői tevékenységet, amelyet annak érdekében folytattak, folytatnak, hogy a túszok kiszabaduljanak" - mondta. "És mivel még van egy magyar állampolgárságú személy a túszok között, az erőfeszítéseik folytatására és fenntartására kértem őket" - tette hozzá. Szijjártó Péter ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy a közel-keleti konfliktusnak van egy igen súlyos gazdasági következménye Európára nézvést is a vörös-tengeri kereskedelmi útvonal ellehetetlenülése formájában, ami károkat okoz a kontinens vállalatai és lakossága számára is. "Ezért is fontos, hogyha keressük az egyetértési pontokat az arab országok és az európai uniós országok között, akkor például a vörös-tengeri szállítási útvonalnak a biztonsága az legyen egy ilyen közös pont" - szögezte le. "Nyilvánvalóan az Európai Unión belül sincs egységes álláspont a kétállami megoldásról, nincs egységes álláspont a palesztin állam elismeréséről, nincsen egységes álláspont az egész konfliktus megítéléséről, nincsen egységes álláspont arról, hogy milyen legyen Izraellel a viszonyunk a jövőben" - sorolta. "Szóval itt még van sok-sok vita előttünk" - fűzte hozzá. A miniszter kitért Georgia ügyére is, közölve, hogy több kollégája az ülésen "nekirontott" az országnak, hogy "mit képzelnek magukról, hogy olyan törvényt fogadnak el, amellyel saját szuverenitásukat védik, és amely alapján regisztrálni kell mindazon szervezeteknek, amelyek külföldről kapnak finanszírozást". "Egyedül én léptem fel a georgiaiak védelmében, míg a többiek a georgiaiak európai uniós integrációs útjának akadályozását helyezték kilátásba" - hangsúlyozta. Majd hozzátette, hogy a kormány a közelgő magyar EU-elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbiszili integrációját, és remélhetőleg a folyamatot a többi tagállam sem fogja blokkolni.