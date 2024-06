Emlékeztetett: június harmadik vasárnapja apák napja, amikor mindazokat a férfiakat ünnepeljük, akik nap mint nap fáradhatatlanul dolgoznak családjukért, és példát mutatnak gyermekeiknek.

Magyarországon évről évre többen ünneplik az apák napját, amely lehetőséget ad az irántuk való tisztelet, elismerés és hála kifejezésére. Az édesapák szerepe és felelőssége a család biztonságának, boldogságának megteremtésében és a gyermeknevelésben ugyanúgy fontos, mint az édesanyáké – mutatott rá az államtitkár.

Mint írta, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) kutatásai szerint napjainkban a legtöbb édesapa részt vesz a gyermeknevelésben, ami a gyermekek testi-lelki fejlődésére és a családok harmonikus működésére is pozitívan hat. A felmérések azt mutatják, hogy azokban a családokban, ahol az apák jelentősen kiveszik a részüket a gyermeknevelésből, a gyermekek érzelmi és szociális fejlődése általában kiegyensúlyozottabb, illetve szorosabb apa-gyermek kapcsolat alakul ki. Az apaság pozitívan hat a férfiak életminőségére is. Kopp Mária professzor asszony kutatása is megállapította, hogy azoknak az édesapáknak, akik gyermekükkel szoros kapcsolatot ápolnak, és kiveszik a részüket a gyermekek neveléséből és gondozásából, több mint négyszer nagyobb esélyük van a hosszabb életre. Ezért is gyakran hangoztatta: „Pelenkázz, tovább élsz!” – fogalmazott az államtitkár.