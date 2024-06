De mit is jelent az úgynevezett láncszavazás? A módszer lényege, hogy az első szavazó a kitöltetlen szavazólapját elteszi és csupán egy üres borítékot dob be az urnába. A szavazólapot aztán a megvesztegető fél tölti ki. A második megvesztegetett ember a már előzőleg kitöltött lapot viszi be magával és dobja be az urnába, míg a saját kitöltetlen szavazólapját kihozza, és egy harmadik fél viszi be, folytatva a láncot.