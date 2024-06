A Liszt Ferenc repülőtér visszavásárlása kapcsán a kormányfő elmondta, hogy abból csak egy van, és azzal, hogy magyar tulajdonba került vissza, az emberek vagyona is növekedett. Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy egy francia céget vettek be az üzemeltetésbe. A franciák a világ legjobbjai közé tartoznak, és később katari cég is beszállhat – jelezte a kormányfő.