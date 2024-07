A párizsi olimpia megnyitóját követően Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere találkozott Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével. Karácsony Gergely közösségi média oldalán közzétett bejegyzése szerint egyetért Thomas Bachhal azzal kapcsolatban, hogy Budapest már most is képes lenne egy nyári olimpia megrendezésére - számol be róla a Magyar Nemzet.

Az ügy érdekessége, hogy Karácsony Gergely néhány hónappal azok után játszott el az olimpia megrendezésének gondolatával, hogy a fővárosi közgyűlésből kiesett a Momentum, amely korábban tűzzel-vasal küzdött az ötkarikás játékok megrendezése ellen. A párt politikusai az évek során többször is kifejtették, olimpia megrendezése helyett hazánk infrastruktúráját kell fejleszteni.

A most tett kijelentésével Karácsony Gergely nyíltan szembement az évek óta elfogadott baloldali status qou-val.

A főpolgármester ugyanis nemcsak azt jelentette be, hogy megvan a lehetőség egy budapesti olimpiára, hanem ennél is tovább ment, és egyenesen azt mondta, már minden sportlétesítmény rendelkezésre áll az olimpia megrendezésére. Így pedig megdöntötte a baloldali mítoszt, miszerint a kormány feleslegesen épít sportlétesítményeket a fővárosban. Emlékeztetőül, Karácsony Gergely 2019-ben maga is stadionstoppal kampányolt, amit persze nem tartott be (szerencsére).