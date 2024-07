A felsőoktatási intézményekkel és a tanulmányokat követő életkezdéssel kapcsolatban Nyitrai Zsolt elmondta, a felsőoktatási intézmények folyamatosan szerveznek úgynevezett állásbörzéket, hogy ezzel is segítsék a frissdiplomások elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

Ez volt az egyetemi modellváltásnak is a lényege, hogy a felsőoktatást és a gazdaságot közelebb tudják hozni egymáshoz, miközben folyamatosan emelik a felsőoktatási intézmények színvonalát - fűzte hozzá a főtanácsadó, jelezve, hogy nemzetközileg is jól szerepelnek a magyar felsőoktatási intézmények, hiszen most már tizenkét intézmény van a világ felsőoktatási intézményeinek legjobb öt százalékában, három intézmény a felső két százalékban, és van egy, amelyik a felső egy százalékban szerepel.