Magyarország és Kína szerint is meg kell többszörözni a békeerőfeszítéseket Magyarország és Kína szerint meg kell többszörözni a béketeremtést célzó diplomáciai erőfeszítéseket, amiben az ENSZ-nek rendkívüli felelőssége van – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban, miután kínai kollégájával beszélt telefonon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai kollégájával folytatott telefonbeszélgetését követően arról számolt be, hogy Vang Jivel egyetértettek abban, hogy fokozni kell a békeerőfeszítéseket, amiben az ENSZ-nek rendkívül nagy felelőssége van. „Az ENSZ-nek is végre meg kell szólalnia, végre szerepet kell vállalnia. Az ENSZ nem bújhat el a kényelmes New York-i irodaházban, hanem világosan ki kell állnia a diplomáciai csatornák újranyitása mellett” – szögezte le. Majd arra emlékeztetett, hogy a világszervezetet épp azért hozták létre, hogy lehetőséget nyújtson az egymással konfliktusban álló szereplők közötti párbeszédre. Közölte, hogy a magyar kormányt az utóbbi időben „Európa összes háborúpárti politikusa megtalálta”, és úgy vélekedett, hogy ez is pozitív hozadéka hazánk békemissziójának, hogy így utóbbiaknak fel kellett fedniük magukat. „Ők mind-mind jól meg is támadtak minket, de ez minket nem tántorít el attól, hogy a békemissziónkat folytassuk” – húzta alá. Majd hozzáfűzte, hogy a liberális mainstream a transzatlanti buborékban annyira erőteljesen sugározza a háborúpárti propagandát, hogy Európában vagy Amerikában az embereknek az a képzete támadhat, hogy ez a véleménye az egész világnak, holott ez nincs így. „A globális többség békét akar, és egyáltalán nem érti, hogy Európának miért nincsen békestratégiája, nem érti, hogy Európa miért másolja az amerikai stratégiát” – hangoztatta. „És a globális többség nagy szimpátiával, érdeklődéssel, nagyrabecsüléssel figyeli a magyar békemisszió törekvéseit” – folytatta. Szijjártó Péter kitért arra is, hogy találkozni fog az orosz külügyminiszterrel, az ENSZ béketeremtésért felelős főtitkár-helyettesével és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnökével is. „Ez a háború, amely zajlik Ukrajnában, hatalmas humanitárius katasztrófát hozott, ezt mi, magyarok is láttuk. Több mint egymillió menekültet fogadtunk, látjuk a szétszakított családokat, látjuk az erőszakos, elfogadhatatlan, minden emberi jogot sértő besorozási műveleteket” – sorolta. Illetve veszélyesnek nevezte, hogy a nyugati világ szavai szerint mostanra gyakorlatilag figyelmen kívül hagyja az eszkaláció kockázatát, és ennek ellenére hozza meg döntéseit például a fegyverszállításokról. A miniszter végül kiemelte, hogy olyan amerikai cégek, mint a Kyndryl és a Johnson&Johnson vezetőivel is egyeztetni fog a nap folyamán magyarországi jelenlétük esetleges további erősítéséről. „Mind az IT, mind az egészségügyi iparban hajtunk arra, hogy az amerikaiak még nagyobb mértékben legyenek jelen Magyarországon” – mondta. Arra is kitért, hogy emellett tárgyalni fog bahreini, iráni és zöld-foki köztársasági hivatali partnerével is. Tájékoztatása szerint Bahreinnel most véglegesítik a kétoldalú beruházásvédelmi megegyezést, illetve jó hírnek nevezte, hogy az országban a legutóbbi Forma-1-es versenyen egy magyar vállalat biztosította a készpénzmentes fizetés lehetőségét. Hozzátette, hogy a Zöld-foki Köztársasággal aláírják a megállapodást, amelynek alapján továbbra is évi húsz hallgatót fogadnak majd az országból a hazai egyetemeken ösztöndíjjal. Valamint a magyar cégek 42 millió eurós kötött segélyhitel-program keretében hajthatnak majd végre beruházásokat a vízellátás javítása érdekében. Továbbá elmondta, hogy iráni kollégája is bejelentkezett egy találkozóra, márpedig a magyar kormány „hisz a diplomácia erejében akkor is, ha olyanokkal kell beszélni, akikkel talán több ponton nem értünk egyet, mint igen”. „Neki is el fogom mondani, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy a közel-keleti válság minél előbb megoldódjon” – hangsúlyozta.