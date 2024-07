Véget ért a főpolgármester választás érvényes szavazólapjainak az újraszámlálásának a második napja. Vitézy Dávid a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban osztotta meg meglátásait és egy érvénytelen szavazólapot is bemutatott, amit az érvényesek közé számoltak be, ezen a Mi Hazánk-jelölt Grundtner András, Karácsony Gergely főpolgármester, és az ő neve mellé is ikszet tettek. Az LMP főpolgármester-jelöltje szerint még tömegével vannak ilyen szavazólapok, valamint az sem volt ritka, hogy az érvényesen leadott szavazatot más jelölt szavazatai közé sorolták – adta hírül a Magyar Nemzet.