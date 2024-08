Két hónap telt el az európai parlamenti és a magyar önkormányzati választások óta, Magyar Péter azóta nem tud leállni a bulizással. Dobták már ki szórakozóhelyről, egy férfi telefonját a Dunába hajította, felvétel került elő arról, ahogyan egy lány lábai között kúszik-mászik, de arról is, ahogyan részegen tántorog egy buszmegállóban. A politikus a Sziget Fesztivál VIP-részlegében is bulizott, de privát bulit is szervezett az egyik alvilághoz köthető szórakozóhelyen. Az is igaz, hogy nem Magyar Péter az első baloldali politikus, aki megrészegül a hatalomtól.

Szocialista politikusok egzotikus kiküldetései

Nem példa nélküliek azonban az urizáláshoz köthető botrányok a hazai baloldal életében. A söjtöri ebéd néven elhíresült ügy például a Medgyessy-kormány által 2003. október 18-án, a Zala megyei Söjtörön, Deák Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tartott kihelyezett kormányüléssel kapcsolatban robbant ki. A kormány tagjai és a meghívottak számára a budapesti Mágnáskert étteremből szállították a felszolgált ebédet. A program több millió forintba került – emlékeztet a Magyar Nemzet.