Először 2022 szeptemberében indult, 17 magyar egyetem konzorciumában négy önálló, ugyanakkor összehangolt űrtudományi szakirányú kurzus. Ezek között a Debreceni Egyetem koordinálásával valósult meg a három féléves Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakemberképzés. Az első évfolyam végzős hallgatói tavasszal vették át okleveleiket - közölte az egyetem, amely arról is beszámolt, hogy most angol nyelven indul a program, Space Specialist in Life Sciences címen.