Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára, Kecskemétre csütörtökön az első magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép.

Az első magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép érkezik a fogadására

Fotó: Bús Csaba / Forrás: MTI

A katonai szállítógép fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország békepárti ország, és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. A KC-390 katonai szállítórepülőgép ilyen eszköz – jelentette ki. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: Magyarországon 21. századi összhaderőnemi, magas műveleti értékű, új haderő épül, ennek elsődleges célja a légvédelem modernizálása volt.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szomszédban két éve zajló rettenetes háború „mindannyiunk figyelmét sokkal inkább a ránk leselkedő veszélyekre fordította, és arról kell gondoskodnunk, hogy a légterünk biztonságban legyen”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy az ország légi biztonságát új radar- és rakétarendszer is biztosítja, de folytatódik NATO-vállalásként és Magyarország védelmének fejlesztési lépéseként is a nehézdandár kiépítése is. Ezt szolgálják a Lynx harckocsik és a Gidrán harcjáművek, de ennek érdekében érkezett a múlt héten három Leopard harckocsi is.