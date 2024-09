„Vagy éppen nem lennénk a világ tíz legnagyobb vetőmagexportőre között, vagy nem járnának az egész világon a magyar élelmiszerbiztonsági rendszer csodájára. Vagy nem zajlanának több százmillió dollár értékben magyar vállalati beruházások kötött segélyhitel-program keretében Laosztól a Zöld-foki Köztársaságon át egészen Vietnamig a víztisztítás, a vízellátás, az akvakultúra, a mezőgazdaság vagy az élelmiszer-feldolgozás területén” – sorolta.

„Vagy nem kérte volna Üzbegisztán elnöke, hogy a MATE adjon rektort a taskenti állami agráregyetem élére. Vagy nem kérték volna az üzbégek azt, hogy a burgonyavetőmag-fejlesztési programokat innen, Gödöllőről koordináljuk. Vagy nem éppen a MATE Halászati Kutatóintézetét kérte volna föl Mexikó vidékfejlesztési minisztériuma az ottani akvakultúra fejlesztésére” – folytatta.

A miniszter szerint mindez azt mutatja, hogy a MATE vezetői, oktatói és hallgatói fontos erőforrásokat jelentenek a magyar külpolitikai és külgazdasági stratégia végrehajtása során.

A magyar gazdaság stratégiai ágazatának, a modern, globálisan versenyképes mezőgazdaságnak a jövőjét önök jelentik

– közölte.

„Továbbra is stratégiai szövetségesek vagyunk annak érdekében, hogy a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és élelmiszerbiztonsági technológiák minél több, minél távolabbi ország piacait is meg tudják hódítani. Ebben a közös munkában idén is számítok önökre” – fűzte hozzá.