OROSZLÁN

A Mérleg újhold idején rendbe teheted egy kapcsolatodat, vagy tisztázhatsz néhány félreértést, ha úgy érzed, hogy erre szükség van. Most könnyebben megtalálod a szükséges szavakat, és tapintatosan, finoman fogalmazol. Ha van valamilyen kényes ügy, azzal is most hozakodj elő.