Menczer Tamás: Magyar Péter két kézzel kapaszkodik a mentelmi jogába Magyar Péter korábban azt nyilatkozta, hogy ő nem akar politizálni, mert az még viccnek is rossz lenne – emlékeztetett a Facebookra csütörtökön délután feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: a Tisza Párt jelenlegi elnöke e kijelentése után két nappal a politika színpadára lépett, sőt később, bár korábban ez irányú terveit is cáfolta, az Európai Parlamentbe is kiment, a korábban általa kamuállásnak nevezett európai parlamenti képviselőség mégis kellett neki. Menczer Tamás azt is felidézte, hogy Magyar Péter olyat is mondott, neki nem kell a mentelmi jog, sőt megszüntetné azt. Hozzátette, a tiszás politikus „a telefonlopási ügye” miatt, a korábbi kijelentései ellenére, most mégis „két kézzel kapaszkodik a mentelmi jogába”, és bár saját elmondása szerint akár húsz hónapig is eltarthat, míg az Európai Parlament dönt a sorsáról, ő azt kivárja. „Szóval most nem siet annyira a mentelmi jog megszüntetésével és eltörlésével kapcsolatban. Ez a kiváló ember vezeti a baloldalt” – összegezte a kérdésben alkotott véleményét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.