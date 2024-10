Karácsony Gergely főpolgármester gyakran emleget lakhatási válságot, miközben sorra adja el a fővárosi ingatlanokat. Idén eddig öt lezárult ingatlanértékesítésről számolt be a Magyar Nemzetnek a főváros, ebből összesen félmilliárd forint bevételt nyert az önkormányzat. Továbbá értékesítés alatt áll nyolc ingatlan, ebből egy vidéki, az erdőkertesi ingatlant már évek óta árulta a fővárosi önkormányzat. Az egykori idősotthon vevőre talált 90,8 millió forintért, miközben korábban ezt az ingatlant 100 millió forintért szerették volna értékesíteni.

A másik hét budapesti ingatlan folyamatban lévő értékesítéséből félmilliárd forint körüli összeg folyik be a kasszába.

Viszonyításképpen az elmúlt hetekben Kiss Ambrus főigazgatót kérdezték arról, jól jönne-e a fővárosnak a hatmilliárdos rekord-lottónyeremény, amire nevetve Kiss annyit válaszolt: a lottónyeremény egynapi kiadásukat fedezné. Ha komolyan lehet venni a főigazgató szavait, akkor az idei fővárosi ingatlanok eladásából négyórányi működést tudnak fedezni, vagy éppen a minden évben kiírt közösségi költségvetés egymilliárd forintját.

Azaz elenyésző összeget tesz ki a főváros büdzséjében.

Az eladott és értékesítés alatt álló ingatlanok mellett további 15 ingatlant ver dobra a főváros, illetve további öt pályáztatása is zajlik. Az eladó ingatlanok között található egy lakáscélú, 57 négyzetméteres, felújítandó lakóház a III. kerületben. Emellett a IX. kerületben egy iskolaépülettől is szabadulna a főváros. A hirdetésben úgy fogalmaznak: méretei­ből is fakadóan sokrétű környezet­alakítási lehetőségeket biztosít.

Itt felvetődik a kérdés: miért nem a főváros használja ki ezt a lehetőséget a hatalmas épületben bérlakásokat kialakítva?

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.