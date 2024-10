Cikkünk frissül!

Izrael állítása szerint nem támadta a legnagyobb bejrúti kórházat

Az izraeli légierő újabb légicsapásokat mért az Iránból támogatott Hezbollah síita szervezet infrastruktúrájára Bejrútban, de nem támadta a legnagyobb libanoni kórházat – közölte kedden az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője, reagálva arra, hogy libanoni közlés szerint a kórház közelében izraeli légtámadásban sokan meghaltak és megsebesültek.

Az izraeli katonai repülőgépek hétfőn késő este a bejrúti Rafík Haríri kórház közelében eltalálták a Hezbollah egyik létesítményét, de a kórház épülete nem volt cél – közölte az IDF.

A támadásnak 13 halálos és 57 sebesült áldozata van, károk a kórházépületben is keletkeztek – közölte a libanoni egészségügyi minisztérium.

Az izraeli légierő keddre virradóra támadta a Hezbollah több más létesítményét, köztük a bejrúti haditengerészeti bázist, amelyen gyanúja szerint a milícia is tart hajókat, valamint kísérleteket és fegyvereseinek kiképzését végzi. Közben az izraeli szárazföldi erők is folytatják a Hezbollah dél-libanoni létesítményei elleni támadásokat is – tette hozzá a szóvivő.

A Hezbollah kedd hajnalban ismét rakétákkal támadta Izrael középső részét, emiatt ebben az országrészben megszólaltak a légoltalmi szirénák. Az IDF közlése szerint a rakéták többségét elfogták, de egyikük becsapódott lakatlan helyen. A Hezbollah utólag közölte, a támadással a Vaskupola légvédelmi rendszer Tel-Aviv melletti ütegét vette célba.

Újabb súlyos izraeli légitámadás érte hétfőn este a libanoni fővárost, a legnagyobb állami kórház közelében, és tizenhárom ember – köztük egy gyermek – meghalt, további 57 pedig megsebesült – derül ki a libanoni egészségügyi minisztérium friss adataiból.

A Rafík Haríri Kórházban is kisebb károk keletkeztek az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó fotósa szerint.

A kórház Bejrút déli külvárosának peremén található, az Irán-barát Hezbollah síita szervezet egyik fellegvárában, amelyet Izrael hetek óta intenzíven bombáz.

A legfrissebb adatok szerint az izraeli ellenség támadásában a Haríri kórház közelében lévő Dzsnah körzetben 13 ember, köztük egy gyermek vesztette életét, a sebesültek száma pedig 57, közülük 17-et kórházba kellett szállítani, és ezek közül is heten válságos állapotban vannak

– közölte a tárca.