Deutsch Tamás, a Fidesz delegációvezetője még csütörtökön Strasbourgban beszélt arról, hogy Magyar Péterék többször is az illegális bevándorlás mellett és a magyarok ellen szavaztak az Európai Parlamentben. Tájékoztatása szerint a Tisza Párt EP-képviselői támogatták azt a javaslatot, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására. A Tisza Párt EP-képviselőinek támogató szavazatával az EP olyan javaslatot is elfogadott, amely helyénvalónak ítéli, hogy Magyarország súlyos büntetést kapott az Európai Unió Bíróságától, továbbá kimondja: helyes megbüntetni Magyarországot kétszázmillió euróval, amiért nemet mondott az illegális migrációra, valamint jogi és műszaki határzár alkalmazásával nem engedett be migránsokat az ország és az unió területére.

A Tisza Párt nevében Kollár Kinga EP-képviselő ferdítéssel vádolta a Fideszt a szavazások értelmezése kapcsán.

A tények

A Magyar Nemzet munkatársai részletesen átnézték a döntéseket, és egyértelművé vált, hogy Magyar Péter pártja Brüsszelben támogatta a hírhedt migrációs paktumot, amely bevándorlókat telepítene hazánkba. Megszavazták, hogy többletforrásokat kell biztosítani az új menekültügyi és migrációs paktum végrehajtására.