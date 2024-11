Ma tartják a választást az Egyesült Államokban, az amerikaiak döntenek arról, ki legyen az Egyesült Államok következő elnöke, és kongresszusi képviselőket is választanak. Az elnökjelöltek még az utolsó pillanatban is fej fej mellett haladtak a felmérések szerint – számol be róla a Magyar Nemzet.

A közép-floridai Orange megye lakosai részt vesznek az Egyesült Államok elnökválasztásának korai szavazásán, november 3-án

A szavazóhelyiségek nyitása és zárása államonként, sőt akár településenként is eltérhet egymástól. Az első szavazók Vermont állam egyes településein helyi idő szerint már reggel öt órakor (magyar idő szerint délelőtt 11-kor) leadhatják szavazatukat. A Magyarországtól legtávolabb eső Hawaiin helyi idő szerint este hétig szavazhatnak a választók, ami magyar idő szerint szerda reggel hat óra.

Bár ma van a választás napja, szakértők arra számítanak, hogy az eredmények közlése elhúzódhat, aminek több oka is lehet. A leginkább azonban éppen a szoros verseny az, ami miatt óvatosak lehetnek a közlések.

Trump: megjavítom, amit Kamala Harris elrontott

A kampány utolsó napján két pennsylvaniai helyszínen is gyűlést tartott Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus elnökjelölt − számol be róla a Breitbart amerikai hírportál.

A Pittsburgh-ben óriási tömeg előtt megrendezett eseményen azt ígérte támogatóinak:

Kamala elrontotta, én megjavítom.

Kamala Harris amerikai alelnök, a Demokrata Párt elnökjelöltje növekvő árakat és gazdasági bajokat hozott belföldön és káoszt külföldön – mutatott rá a volt elnök.

A Z generáció szavazata döntő lehet

Az Ansa hírügynökség szerint

a Z generáció szavazatának döntő jelentősége lehet. 40 millió 18–27 év közötti fiú és lány járulhat idén az urnákhoz, akiknek fele színes bőrű, nyolcmillióan pedig idén szavaznak először életükben.

A felmérések szerint a fiatal nemzedék fele Harris támogatója, egyharmada pedig Trump oldalán áll – írja a Magyar Nemzet.