Cikkünk frissül!

Hatvan rakétát lőtt ki Izraelre a Hezbollah

A legfrissebb információk szerint a Hezbollah legalább 35 rakétát lőtt ki Libanonból Észak-Izrael irányába – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

A támadások során Nyugat-Galilea felé körülbelül tíz rakétát lőttek ki, amelyek közül a legtöbbet sikerült elfognia az izraeli légvédelmi rendszernek, míg a további rakéták nyílt területeken csapódtak be. További mintegy huszonöt rakétát indítottak Libanonból a Golan-fennsík irányába, ezek szintén nyílt területen csapódtak be – írja a Magyar Nemzet.

A szombati eseményekről itt olvashat: