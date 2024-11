A 444 riportere arról kérdezte Menczer Tamást, hogy miért kell ennyire keményen fogalmazni Magyar Péter botrányos ügyeiről – számol be róla a Magyar Nemzet.

Menczer Tamás keményen fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A kormánypártok kommunikációs igazgatója erre többek között ezt válaszolta:

„Azért mert a jelenlegi ellenfelünk minden korábbinál mélyebb szinten van, mivel Magyar Péter lehallgatta a feleségét, a barátnőjét is, az újságírókat pedig a Dunába lökné, és még a saját szavazóit és képviselőit is gyalázza, tehát ő ezek miatt egy gazember. A Tisza Párt vezére emellett lenézi a nőket, ez is tény. És mindezek mellett orrba-szájba arról hazudik, hogy ő a »szeretet embere«, már a Bibliából idézget, hogy »ő hozza el a szeretetet és a békét ebben az országban«. Milyen csodálatos lett volna, ha ezt a szeretetet a felesége is megkapta volna.”