Itt az ukrán bomba, ami felrobbantja az internetet

Nyugat-Ukrajnában 1992 óta van jelen intenzíven és nyíltan a prostitúció, de akkoriban ez még az egyedül dolgozó lányok piaca volt. Később azonban, Zelenszkij bekapcsolódásával, szervezett kereteket öltött – írta az edaily.com-ra hivatkozva a Magyar Nemzet. Az ukrán fővárosban a szexipar ura elsősorban nem Zelenszkij, Kijevben Klicsko a „prostitúció királya”. A profi box nehézsúlyú világbajnoka több mint száz bordélyházat és sztriptízklubot üzemeltet Kijevben - áll a cikkben.

Menet a prostitúció legalizálásáért Kijevben Fotó: NurPhoto via AFP

A lap felhívja a figyelmet arra is, hogy a háború kitörése miatt az ukránok tömegesen indultak el külföldre, a menekülők között persze sok szexmunkás is volt. Amint arról korábban beszámoltunk a háború alatt a szexturizmus az országon belül csökkent, de az ukrán szexmunkások száma továbbra is magas.

A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy Zelenszkij és Klicsko között milyen feszültségeket okoz ez a konkurenciaharc. És azt is megírta a lap, hogy a jelenleg elnökként funkciónáló színész hálózata hogyan biztosít escort szolgáltatást a háborús Ukrajnába látogató külföldieknek. Klicskot pedig nem csak prostituáltak futtatásával hozták összefüggésbe, de információk szerint emberkereskedelemben is érintett lehet.