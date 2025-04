Gulyás Gergely: a jövő évi költségvetés a gyermeket nevelő családok költségvetése (videó)

Gulyás Gergely reagált Magyar Péter vádjaira

Gulyás Gergely Magyar Péter vádjaira – miszerint Orbán Viktor azt mondta, támogatja Ukrajna felvételét – úgy reagált, Ukrajna csatlakozásában a kormánynak határozott álláspontja van, sok hátránnyal járna a csatlakozás, Magyarországra nézve pedig tragikus lenne. De jó, ha erről a magyar emberek is véleményt mondhatnak.

A 9 évvel ezelőtti miniszterelnöki nyilatkozatra reagálva azt mondta, nem hasonlítható össze a két helyzet, egy ilyen országot 2-3 év alatt felvenni elfogadhatatlan. Ha érdemi csatlakozásról lenne szó, senkiben nem merülne fel, hogy ennek van reális alapja. Politikai célkitűzésről van szó Brüsszelben, de ha megnézzük, hogy ez milyen hatással járna, semmilyen kohéziós forrás nem állna rendelkezésre, nem beszélve a mezőgazdaságról, és a különböző szabályrendszerről.

Hozzátette, nyílt hazugság, hogy a miniszterelnök azért lobbizott volna, hogy hazánk ne kapja meg az uniós forrást. Arról volt szó, hogy 2005-ben az akkori Gyurcsány kormány valótlan alapokon álló költségvetésnél kérte Brüsszelt arra, hogy várják meg a 2006-os választást, vagyis Almunia biztost cinkosságra kérték, biztatták.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kérdésre válaszolva kijelentette: ő nem asszisztált az MNB-alapítványok ügyében, ő ügyvezető igazgató volt, alelnökként az egyik kuratóriumban volt, amiről le is mondott. 2020-ig dolgozott ott, addig nem volt probléma az alapítványokkal, az ÁSZ-vizsgálat sem erre az időpontra terjedt ki. Az alapítványok felett az MNB felügyelőbizottsága és az ÁSZ vizsgálódhat.

A kettős mérce őshazája Brüsszel

A 2025-ös költségvetés is a béke költségvetéseként lett tervezve, ezért magasabb makrogazdasági számokkal kalkuláltak. Azt gondolták, hogy Trump megválasztása után a fizikai mellett gazdasági biztonságot is hoz, továbbra is azt gondolják, hogy Magyarország kimarad a háborúból és a béke be fog következni, ami növekedési pályára fogja állítani a gazdaságot.

Ha nem a béke költségvetése lett volna az idei, akkor a nyugdíj- és béremeléseket nem tudták volna megvalósítani

– mutatott rá a gazdasági miniszter.