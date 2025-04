Fegyverek helyett házakra, autókra költik a pénzt az ukrán vezetők

Több nagy horderejű korrupciós eset került napvilágra Ukrajnában az utóbbi hónapokban az orosz invázió közepette és az uniós csatlakozási törekvések árnyékában. Ezek alapján Volodimir Zelenszkij elnök és a kormányzat eddig csődöt mondott a korrupció elleni fellépésben, ami a háborús időkben kritikus lehet a nyugati támogatás fenntartásához – írja a Magyar Nemzet.

Villongások a hadsereg vezetésében

Január végén a Reuters számolt be arról, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vizsgálatot indított Rusztem Umerov védelmi miniszter ellen hatalommal való visszaélés gyanúja miatt.

A Reuters 2025. január 28-i cikke szerint Ukrajnában menesztették Dmytro Klimenkov helyettes védelmi minisztert, aki a fegyverbeszerzésekért volt felelős. A döntés hátterében belső konfliktusok állnak a Védelmi Beszerzési Ügynökség működésével kapcsolatban. A G7-ek diplomatái gyors megoldásra szólítottak fel, hogy megőrizzék a bizalmat, valamint a NATO-elvárásoknak megfelelő jó kormányzást.

Hibás töltények, túlfizetett lengyel beszállító

Az amerikai sajtó már a múlt év végén írt az ukrán hadiiparban tapasztalható visszásságokról, amelyek rontják az ország védelmi képességeit is. A The Washington Postban megjelent, hogy hibás aknavetőtöltények miatt láttak napvilágot korrupciós vádak az ukrán védelmi iparban – több tízezer hibás lőszert gyártottak helyben. A Korrupcióellenes Akcióközpont, Ukrajna egyik vezető független korrupcióellenes felügyelete petíciót nyújtott be az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SBU), amelyben az ország védelmi és stratégiai ipari minisztériumainak, valamint az Ukroboronprom nevű állami védelmi ipari konszern tisztviselőinek vizsgálatát kérte.

A beadvány szerint a fenti kormányzati szervek tisztviselői olyan cselekményeket követtek el, melyekkel akadályozták az aknavetőtöltények rendeltetésszerű használatát, ezzel károsítva az ország védelmi képességeit.

Daria Kaleniuk, a központ ügyvezető igazgatója szerint a tények alapján kétség sem férhet ahhoz, hogy a minőség-ellenőrzés felelősei tudatában voltak a hibáknak, és szándékosan engedték azokat továbbküldeni az ukrán fegyveres erőkhöz.