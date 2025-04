Magyar–amerikai kétoldalú kérdésekről tárgyalt Magyar Levente Washingtonban

Magyar Levente az MTI-nek a tárgyalás egyik konkrét elemeként említette azoknak az amerikai szankcióknak a kérdését, amelyek közvetve érintik a paksi erőmű-beruházást, a létesítmény építését. Andrew Peek ígéretet tett arra, hogy az amerikai adminisztráció megvizsgálja a magyar kérést arra, hogy Paks2-t mentesítsék a szankciók közvetlen és közvetett hatásai alól – mondta a magyar politikus.

Magyar Levente arról is beszámolt: a tárgyaláson szóba került annak lehetősége is, hogy a további magyar energiaszükséglet kielégítése érdekében magyar–amerikai atomenergetikai együttműködésben amerikai nukleáris technológia is megjelenhet Magyarországon, akár üzemanyag, akár további kis erőművek építése formájában.

A magyar–amerikai megbeszélés témái között szerepelt a kettős adóztatás elkerüléséről szóló – a korábbi Biden-adminisztráció idején érvénytelenített – egyezmény megújításának kérdése – mondta el Magyar Levente, hozzátéve, hogy egy ilyen megállapodás újbóli létezése erősítené a befektetői bizalmat Magyarország iránt.

A Magyarország jelenlegi határain kívül született magyarok ügye is felmerült a tárgyaláson annak a magyar kérésnek a formájában, hogy az érintettek a magyarországi magyar állampolgárokkal azonos feltételű könnyített beutazás lehetőséget kapjanak az Egyesült Államokba – tette hozzá az államtitkár.