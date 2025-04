Korányi Dávid is messiásként néz Magyar Péterre

Háborog a kormánypártok döntése miatt Korányi Dávid, aki a brüsszeli Politico oldalán jelentkezett egy hosszabb írással - írta a Magyar Nemzet.

A hírhedtté vált Action for Democracy vezetője nemtetszésének adott hangot, amiért a múlt héten elfogadott alaptörvény-módosítás lehetővé teszi, hogy felfüggesszék a magyar állampolgárságát annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent.

Akinek felfüggesztik az állampolgárságát, az kiutasítható Magyarország területéről.

Korányi azzal vádolja a kormányt, hogy a lépés nem a nemzetbiztonságot szolgálja, hanem így akarják elhallgattatni az ellenkező véleményeket. Leírja, hogy akár a saját magyar állampolgárságát is felfüggeszthetik, majd azon siránkozik, hogy korábban a jobboldali sajtó többször is foglalkozott a különböző ügyeivel, ami szerinte támadás volt a személye és az Action for Democracy ellen.