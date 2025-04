Orbán Viktor: nincs kétségem afelől, hogy a Tisza Párt nem egy magyar párt, az egy brüsszeli párt (videó)

Mint mondta, ő volt aki először felvetette annak idején, hogy közös európai haderő kell, most úgy tűnik, hogy ez meg is fog valósulni, a magyar fegyverkorszerűsítést pedig már elkezdődött, ezt fogja most majd több más uniós ország is követni.

Ukrajna uniós felvételéről azt mondta a miniszterelnök, hogy arról megkérdezik a magyarokat, a kormány szerint végzetes hiba lenne, ha ez bekövetkezne, de a véleménynyilvánító szavazáson mindenki elmondhatja a véleményét.

Rámutatott, hogy a Tisza Párt, amelyet komolyan kell venni, már döntött a kérdésben, ők fel akarják venni Ukrajnát, így nagy a tét. Azt mondta a miniszterelnök, hogy népszavazást nem lehet tartani nemzetközi szerződésről, és szerinte jobb ha ez így is marad, de a kormány véleménynyilvánító szavazásán mindenki elmondhatja a véleményét.

Hont felvetette, hogy 2006-ban Orbánék követelték volna az uniós források felfüggesztését. A miniszterelnök elmagyarázta, hogy akkor arról volt szó, hogy Brüsszel falazott a szocialista kormányzatnak, miután kiderült, hogy meghamisították a költségvetés számait, majd így nyerték meg a választásokat. Akkor mondták Orbánék ellenzékből, hogy ne nyújtson segítő kezet a hazug kormánynak az unió.

A műsorvezető azt is felvetette, hogy nem tudja-e esetleg a miniszterelnök, hogy hogyan szivárgott ki az őszödi beszéd, de Orbán ezt nem tudja, azt mondta, hogy ellenzékből nem juthatott hozzá ilyen információkhoz, amikor pedig kormányra kerültek, már nem nézett erre vissza.

Van-e Orbán-rendszer?

– Abban nincsen szerintem semmi vitatható, hogy 2010 óta új rendszer van. Hogy ezt hogyan nevezzük el, az már egy másik kérdés – válaszolta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy szerinte létrejött-e Orbán-rendszer. A miniszterelnök így folytatta:

Szerintem túlzás egy személy nevéhez kötni, még hogyha egyébként ez igazán megtisztelő, de szerintem nem pontos, mert ami 2010 előtt volt, az sem köthető egy ember nevéhez. Én úgy szakaszolom a modernkori történelmet, amit végigéltem, vagy végig is csináltam, hogy 1990-től 2010-ig egy posztkommunista rendszer volt Magyarországon. 2010 óta pedig egy nemzeti rendszer van, ami rendszerszintű tulajdonságokban és mélységben tér el attól, ami 2010 előtt volt.

– Van rendszer – jelentette ki Orbán Viktor, aki még a kurzus elnevezést sem tartja negatívnak, mert jól leírja a helyzetet. Orbán szerint egyébként nem múlik rajta olyan sok dolog, ami kívülről látszik, Magyarországon a miniszterelnöknek van kormánya, emiatt kiemeltebb a közjogi helyzete, de a kormányfő véleménye szerint, ha vele valami történne, a kormányzati rendszer akkor is gyakorlatilag ugyanúgy működne, mint most.