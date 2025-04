Fényűző, több százmilliós ingatlanokban élnek a Tisza Párt politikusai

Kollár Kingának ezen kívül jelentős pénzügyi megtakarításai és befektetései is vannak, a Magyar Nemzet szerint a tiszás politikus csaknem 700 millió forintos nettó vagyonnal rendelkezhet.

A cikk arról is beszámolt, hogy

a Tisza Párt fővárosi közgyűlési képviselője, a Meta volt munkatára, Gémes Szilvia férjével egy XII. kerületi, két lakásos luxusingatlanban birtokolja a 146 négyzetméteres, ötszobás lakást, amelyről kiváló panoráma nyílik a budai várra.

Vagyonnyilatkozatából az is kiderül, hogy havi bruttó egymillió forintot kap a szervezet HR-vezetőjeként.

Porcher Áron, Magyar Péter pártjának másik fővárosi közgyűlési képviselője egy előkelő, III. kerületi ingatlanba van bejelentve, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatában. Mint azt a lap kiderítette, a csaknem háromezer négyzetméteres telken található luxusingatlannak Porcher szülei a tulajdonosai. Ugyanakkor a politikus vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy

Magyar Péter embere egy 48 és egy 94 négyzetméteres budapesti lakással és három vidéki ingatlannal rendelkezik,

és 15 millió forintos megtakarítást is magáénak tudhat, valamint összesen 99 milliós hitelt törleszt.

Természetesen Magyar Péternek, a Tisza Párt vezérének is van mit aprítani a tejbe – erről is részletesen beszámol a cikk, amelyben fotókon is bemutatja a képviselők luxusingatlanjait. A képekért és a további részletekért KATTINTSON!

Kollár Kinga botrányos európai parlamenti felszólalását itt tudja meghallgatni: