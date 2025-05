Von der Leyen: fel kell gyorsítani Ukrajna csatlakozását az EU-hoz

Ferencz Viktória, a Fidesz EP-képviselője szerint nyomatékosabb diplomáciai erőfeszítések révén az EU óriási szerepet játszhatott volna abban, hogy ne várjanak mostanáig és megelőzzék a tragédiát. Azonban az Európai Uniót irányító balliberális többség számára nem idegen, hogy elrugaszkodjon a valóságtól, figyelmen kívül hagyva a tényeket, ha geopolitikai érdekei úgy kívánják – hívta fel a figyelmet.

Véleménye szerint ezt bizonyítják az Európai Uniót irányító döntéshozók és politikusok utóbbi hetekben elhangzott kijelentései is. Elferdítik a valóságot, amikor azt állítják, hogy a Nyugat-Ukrajnában élő kárpátaljai magyar közösség jogai teljes mértékben biztosítottak és Ukrajna maradéktalanul teljesítette kötelezettségvállalásait a kisebbségek jogok terén. „Én is egy vagyok a 150 ezer kárpátaljai magyar közül, és jelzem, hogy ezek a kijelentések súlyosan torzítják a tényeket és félrevezetőek. Arra kérem a döntéshozókat és politikusokat is, hogy tartózkodjanak az ilyen kijelentésektől, amelyek nemcsak az unió hitelességét ássák alá, de akadályozzák Ukrajna valódi demokratizálódását is” – húzta alá Ferencz Viktória