Orbán Viktor: ma fölényes győzelmet aratnának a kormánypártok (élő)

Most három nap van az égen: orosz, kínai és amerikai. Minden világháború előtt a fegyveres konfliktusok száma emelkedni szokott, ezúttal 184 fegyveres konfliktus van a világban, továbbá megduplázódott az államok közötti konfliktusok száma. Világháborúk előtt felerősödik a fegyverkezési verseny. A mai fegyverkezés hitelekből valósul meg, ennek a visszafizetéséhez pedig háború kell. További előjel a világgazdaság blokkosodása is, valamint szintén háborús előjel a népvándorlás felerősödése. Ma a globális migráció 300 millió embert érint. A világháború esélye folyamatosan nő – mutatott rá.

Orbán Viktor leszögezte: a magyaroknak csigavér, higgadtság és stratégiai nyugalom kell, Ukrajnát akkor sem szabad felvenni az EU-ba, ha a világ a feje tetejére áll. A békéért erőfeszítéseket kell tenni – állította.

Orbán Viktor leszögezte, békebeli erőfeszítéseket kell tenni, elsősorban regionális szinten. – A szlovákokkal, szerbekkel már van ilyen regionális béke szövetségünk, reméljük lesz ilyen a csehekkel, románokkal, lengyelekkel is – mondta, hangsúlyozva, ha háború lesz, abból ki kell maradnunk.

Erre fel kell készülnünk, kimaradni tudni kell. Fontos, ne legyünk kiszolgáltatottak, ápoljunk jó kapcsolatot a világ minden hatalmi központjával. Hatból csak Brüsszellel nem vagyunk rendben. Az, hogy jóban vagyunk, azt jelenti, hogy mindenki gazdaságilag és anyagilag érdekelt hazánk sikerében

– mondta. Második feltételként közölte, legyen erőnk megvédeni magunkat. – Fejlesztjük a magyar haderőt – jelezte. A harmadik a válságálló képesség kifejlesztése, azaz önellátási képesség. Ez a hadiiparban, az energiában, az élelmiszerben és a digitális képesség terén fontos. Kitért a mesterséges intelligenciára, ami minden területen átalakítja a világot. Ezt a munkát nemzeti hatáskörben kell nekünk elvégezni, mert az unió ebben nem tesz semmit, ebbe a versenybe önállóan kell bekapcsolódni, együttműködve a régiókkal. Negyedik a humán erőforrásbeli fölény.

Ma Európában mi költjük a legtöbbet az oktatásra, három egyetemünk a világ első 2 százalékában van – mondta. Végül, ötödik elemként egy olyan hosszútávú tervet említett, ami politikai stabilitást ad, ennek középpontjában az áll, hogy nem zárkózhatunk be semmilyen blokkba.

Európai háború

Arról, hogy lesz-e európai háború, Orbán Viktor kifejtette: európai háború nem lesz, hanem van, ez pedig az orosz–ukrán háború. Az a gondolat, hogy Ukrajna tartozzon a Nyugathoz, az a Nyugat és Oroszország közötti erőegyensúly felbomlását jelenti, ez pedig a résztvevők számára egzisztenciális válság. – A Nyugat ezt nem értette meg. A háborút a jó szándék is kiválthatja, ha a jószándék rossz helyen és módon jelenik meg. Az európai háború nem egy döntés volt, hanem egy végkifejlet. A globális rendszer törékeny, ha pedig nem lesz globális rend, akkor az a kérdés, milyen lesz az európai túlélési zóna 5-10 év múlva amiatt, hogy belevonódtunk az orosz–ukrán háborúba. – Ha az USA kiszáll, az EU akkor is folytatja a háborút. Magyarország eldöntötte, hogy nem megy háborúba, de az unió arról döntött, hogy hazánk is háborúba menjen, emiatt Brüsszel ukrán- és háborúpárti kormányt akar. Ezért sem a Tiszát, sem a DK-t nem engedjük a kormányba, mert azt akarjuk, hogy Magyarországnak békepárti kormány a legyen – mondta a miniszterelnök.