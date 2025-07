Sharren Haskel: Európa bevándorlási programja egy öngyilkos program

– Európa bevándorlási programja egy öngyilkos program. Alapjaiban változtatta meg és rombolja le az európai kultúrát, a hagyományokat, az európai identitást. Nézze meg, mi történik Franciaországban: ma már nincs helye a zsidóknak Franciaországban. Személy szerint úgy gondolom, hogy már túl késő. Egy francia lapban meg is írtam: a zsidók rendben lesznek, mert van hova menekülniük, ha üldöztetés éri őket. Van otthonuk, van menedékük. De a francia emberek miatt igazán aggódom. Ők hová mehetnek majd?

Úgy látom, a magyar kormány politikája megmentette az önök értékeit, hagyományait és kultúráját is.

Nézzenek csak körül! Irán, a Hezbollah, az ISIS beszivárgott Európa számos országába. A terroristacsoportok együttműködnek a bűnszervezetekkel, legyen szó Svédországról vagy Belgiumról. Ezekről a problémákról az érintett kormányok tudnak – most viszont már azokkal a veszélyekkel kell komolyan szembenézniük, amelyeket saját maguk importáltak a Közel-Keletről. Ha nincs valódi asszimilációs program, akkor komoly baj van – és higgyék el, mi ezt pontosan tudjuk. Izrael a világ minden tájáról fogadott be zsidó közösségeket: Latin-Amerikából, Etiópiából, Afrikából, Ausztráliából, Európából, Thaiföldről, Indiából. Az asszimilációs programjaink a nyelvre, a kultúrára és még számos egyéb tényezőre is kiterjednek. De Európában ilyen nincs. Senki nem beszél erről. Ehelyett tömeges bevándorlás van, a bevándorlók pedig magukkal hozzák a radikális ideológiákat, a Közel-Kelet problémáit, sőt, azokat be is építik az európai társadalmakba.

