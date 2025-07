A Sziget jobban tette volna, ha nem hívja meg a Kneecapet (videó)

„Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket” – fogalmazott Orbán Viktor a Kneecap Magyarországról történő kitiltása kapcsán a Kossuth rádióban péntek reggel.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett, tusnádfürdői stúdiójában 2025. július 25-én

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Forrás: MTI

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszédre hivatkozva kitiltotta az ír Kneecap zenekart az ország területéről. Az együttes korábban többször is nyíltan dicsőített terroristákat, valamint antiszemita kijelentéseiről vált ismertté. Mindezek ellenére a Sziget Fesztivál mégis meghívta őket. A döntés több zsidó szervezet, valamint liberális művészek körében is tiltakozást váltott ki – petíció is indult a meghívás visszavonása érdekében. A kormány végül három évre szóló beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el a zenekar több tagja, köztük Naoise Ó Cairealláin ellen.

A miniszterelnök szerint a „Sziget szervezőinek lehetett volna annyi eszük, hogy nem hívnak meg egy ilyen együttest” – írja a Magyar Nemzet.

Ez a rohadt pénz tényleg ennyire fontos?

– tette fel a kérdést Orbán Viktor, majd arról beszélt, hogy „az embernek meg kell fékeznie az érzelmeit, és nehéz meló a fesztiválszervezés”.

A politikai aktivizmus a művészek részéről inkább a jobboldalnak kedvez

A miniszterelnök szerint Amerikában a művészek mindig beállnak a demokraták mellé, ez megy itt is. Úgy fogalmazott, hogy „ez kampány, véglények, miniszterelnök kivégzésének imitálása” – utalt a hazai énekesek megszólalására. A kormányfő hozzátette: biztos kapnak érte pénzt. Orbán Viktor szerint Amerikában ez nem segített.

Ez inkább a jobboldalnak jó, politikai értelemben ez nekik használ

– értékelte a kormányfő.

Véleménye szerint