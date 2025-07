Tévés legendákat köszöntött Orbán Viktor

Orbán Viktor úgy nőtt fel a „komcsi világban” Felcsúton,hogy a tévéből kulturális szempontból egyetlen értelmezhető benyomást szerzett – idézte fel a miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött új videójában - vette észre a Magyar Nemzet.

Kulturális szempontból egyetlen értelmezhető benyomást szereztem. Az az volt, amikor a Deltát megnéztem

– árulta el Orbán Viktor.

A miniszterelnök a héten köszöntötte fel Kudlik Júliát, az egykori Delta legendás műsorvezetőjét, aki 80. születésnapját ünnepli. A kormányfő a videóban azt is megemlítette, hogy a műsorok után csak róla és a frizurájáról hallotta a nőket beszélni.

Az ünneplők között megjelenik Schmitt Pál is, akivel kapcsolatban Orbán Viktor az eleganciáját emelte ki. A volt köztársaság elnök felesége, Makray Katalin ugyancsak idén töltötte be 80. életévét. Ő is az emlékezetes televíziósok közé tartozik, hiszen állandó szereplője volt a tévétornának a gyermekeivel.

