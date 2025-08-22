A Barátság vezeték elleni támadás Ukrajna nyílt zsarolása

Az Ukrajna által végrehajtott támadás a Barátság kőolajvezeték ellen új szintre emelte a magyar–ukrán feszültséget. A vezeték, amelyen keresztül orosz olaj érkezik Magyarországra és Szlovákiába, kulcsfontosságú az egész térség ellátásában. A támadás időzítése nem véletlen: Budapest az év eleje óta egyértelműen jelezte, hogy nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését, ezzel pedig nyíltan szembement Kijev terveivel – írja a Magyar Nemzet.

A forrás szerint „eddig Kijev tartózkodott a Barátság elleni csapásoktól – elsősorban azért, hogy ne rontsa végleg a kapcsolatokat Magyarországgal. De Orbán új iránya nem hagyott számunkra választási lehetőséget”. Ez a mondat világosan mutatja, hogy a támadás politikai eszközként szolgált, nem pedig katonai szükségszerűségből történt.

Ukrajna és Moldova szétválasztásának veszélye

A helyzet hátterében az áll, hogy Brüsszelben egyre komolyabban foglalkoznak az úgynevezett „dekapling”, vagyis Ukrajna és Moldova különválasztásának lehetőségével. Több uniós fővárosban is felmerült, hogy Moldovát előreengednék a tárgyalásokban, miközben Ukrajna a magyar vétó miatt elakadna. Volodimir Zelenszkij emiatt kijelentette:

Nem lehet szétválasztás Ukrajna és Moldova között. Szerintem ez egyszerűen nagyon rossz lépés lenne, és ha ilyen szétválasztás megtörténik, az automatikusan azt jelenti, hogy Európa megosztott.

Brüsszelben azonban más logika érvényesül: szeptemberben parlamenti választásokat tartanak Moldovában, és ha a jelenlegi proeurópai vezetés veszít, az oroszbarát erők kerülhetnek előtérbe.

Ezért sokan sürgetik a tárgyalások mielőbbi elindítását, még akkor is, ha ezzel Ukrajnát hátrébb sorolják.

Orbán Viktor vétója és a magyar álláspont

A magyar kormány álláspontja következetes: nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós előrehaladását, mert ez komoly gazdasági és biztonsági kockázatokat hordozna. Orbán Viktor világossá tette, hogy Magyarország élni fog a vétójogával, amely minden tagállam számára törvényes és legitim eszköz az érdekei védelmére.

Budapest emlékeztet: az uniós bővítés csak teljes konszenzussal haladhat előre, és Magyarország ebben a kérdésben az ország hosszú távú érdekeit tartja szem előtt.

A Barátság vezeték elleni támadás azonban azt mutatja, hogy Ukrajna nyílt zsarolásig jutott el. A vezeték elleni csapás közvetlenül Magyarországot sújtja, és azt a látszatot kelti, mintha Kijev a létfontosságú energiaellátást fegyverként használná.

Bár hivatalosan az ukrán vezetés tagadja az összefüggést, a körülmények nyilvánvalóak: az akció üzenete Orbán Viktornak szólt.

