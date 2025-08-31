augusztus 31., vasárnap

Fizetéscsökkenés

1 órája

A Tisza-csomaggal nem éri meg másodállást vállalni

Címkék#adórendszer#Tisza-csomag#másodállás

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben annak a munkavállalónak, aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12–16 órát is akár, a többkulcsos rendszer legalább 12–15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

MW
A Tisza-csomaggal nem éri meg másodállást vállalni

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni – mutatott rá a Mandiner, kiemelve, hogy a Tisza-csomag alapján már az így megszerezhető kereset után is többet kellene adózni, mint ma, ez pedig legalább 10 ezer forintos havi bércsökkenéssel járna.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, noha Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése esetén jövőre adót csökkentene, 

a korábban kiszivárgott, súlyos adóemelésekről szóló dokumentumok és szakértői vélemények mást bizonyítanak.

A Tisza-csomag azokat is sújtaná, akik többet dolgoznak

A Tisza Párt körüli szakértők által elképzelt adórendszerben a jelenlegi, 15 százalékos adózás 416 666 forint bruttó keresetig alkalmazható, minden további megszerzett adóköteles bevétel már a 22 százalékos új adókulcs alá tartozna.

 Vagyis abban az esetben is tízezres nagyságrendű nettó fizetéscsökkenést jelentene az adórendszer átalakítása, ha az adott munkavállaló kénytelen a főállása mellé másodállást is vállalni.

A Mandiner rámutatott, ha például egy teljes munkaidős alkalmazott a garantált bérminimum összegét kapja, azaz 

  • jövőre akár 390 forint körüli bruttó fizetést is – juttatások és bónuszok nélkül,
  • és mellette egy nem teljes munkaidős, minimálbéres állásban is dolgozik, például bruttó 200 ezer forint fizetésért, 

már ekkor is többet kellene adóznia, mint most.

A jelenlegi adórendszerhez képest a Tisza Párt által tervezett adórendszerben annak a munkavállalónak, aki két állásban is dolgozik, azaz napi 12-16 órát is akár, a többkulcsos rendszer legalább 12-15 ezer forintos nettó fizetéscsökkenést okozna.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

