Elutasították a kérelmét, kizárták a választásból az AfD jelöltjét

A Magyar Nemzet információi szerint az AfD ludwigshafeni polgármesterjelöltjét kizárták a helyi választásból. Joachim Paul, az AfD képviselője sürgősségi kérelmet nyújtott be a kizárás ellen, ám a német bíróság elutasította azt.

A bíróság indoklása szerint az ügy sürgősségi eljárás keretében nem vizsgálható ki, mivel a helyi választások előtti sürgősségi jogvédelem csak rendkívüli esetekben alkalmazható.

Az elutasított jelöltnek csak a választás után lesz lehetősége a felülvizsgálatra.

Ezzel a szabályozással a bírák célja, hogy elkerüljék a szavazás késleltetését az utolsó pillanatban beadott sürgősségi kérelmek miatt — írja a lap.

Németországban történelmi csúcson az AfD, Merz népszerűsége mélypontra került, ezért is megkérdőjelezhető a bíróság döntése.