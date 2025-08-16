25 perce
Alaszkai csúcs: a szakértő szerint naivitás lett volna azonnali megállapodást várni (videó)
A Magyar Nemzet Rapid Extra című műsorában a Trum–Putyin-találkozót elemezte Fekete Rajmund. Naivitás lett volna azonnali megállapodást várni az alaszkai csúcstalálkozótól, ugyanakkor már az is óriási eredmény, hogy a felek hosszú idő után újra tárgyalóasztalhoz ültek – hangsúlyozta a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Kremlin Press Office
„Aki azt gondolta, hogy egyetlen kézfogás után leállnak a harcok, az túl optimista volt. Ez egy hosszú folyamat, de az, hogy Trump és Putyin egyáltalán leült tárgyalni, önmagában is hatalmas dolog” – fogalmazott az Amerika-szakértő, akit Tóth Tamás Antal kérdezett a stúdióban.
Fekete Rajmund felidézte, hogy Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök 2021-ben találkozott utoljáraGenfben. A háború kitörése óta gyakorlatilag minden kapcsolat megszűnt, most viszont az amerikai és az orosz elnök újra egyeztetett – ráadásul egy amerikai katonai bázison, Alaszkában, ami külön kockázatot jelentett az orosz félnek.
a Trump–Putyin-találkozó szokatlanul szívélyes légkörben zajlott, Trump más hangnemet ütött meg, mint Biden.
