augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Valótlanságok

2 órája

Az áradóból adó lett a Tisza Pártnál (videó)

Címkék#Pindroch Tamás#Tisza Párt#Szűcs Gábor#Alapjogokért Központ

Magyar Péterék vissza akarják hozni azt az iskolát, amely megnyomorította az országot.

MW
Az áradóból adó lett a Tisza Pártnál (videó)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Akik csak az Orbán-kormányt látták dolgozni, azok természetesnek veszik az egykulcsos alacsony személyi jövedelemadót, az adókedvezményeket, adómentességeket. Nem azok, ez az Orbán-kormánynak köszönhető! – hangsúlyozta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, az AK vezető elemzője. A mai fiatalok már nem emlékeznek rá, de 1994-től ’98-ig és 2002-től 2010-ig egy teljesen más iskola volt kormányon, ők nyomorítottak meg minket, az az iskola, amelyet Magyar Péter és a Tisza Párt meg Petschnig Mária Zita, Kéri László vissza akarnak hozni – fejtette ki a vezető elemző a Tisza Párt kiszivárgott brutális adóterveivel kapcsolatban.

Hiába próbál tagadni Magyar Péter, aki már többször lebukott azzal, hogy valótlanságokat állított – emlékeztetett Szűcs Gábor, az AK elemzője, a Megafon tagja. 

A Tisza Párt vezetője ugyanazt csinálja, amit 19 évvel ezelőtt Gyurcsányék. Aki akkor azt mondta: nem lesz semmilyen megszorítás, adóemelés. És hogy kezdődtek az első bejelentések a választás után: adóemelés, gázáremelés, áramáremelés, sorolták a megszorításokat. Ugyanezt láthatjuk itt is!

 – mutatott rá az elemző.

A közelmúltban ellenzéki kutatóintézetek vezetői is beismerték azt, hogy a Fidesz az egyéni választókörzetekben sokkal jobban áll, mint amit ők mérnek országosan. Pindroch Tamás szerint ez ismerős azoknak, akik régóta foglalkoznak a közélettel. Tavaly októberben kezdtek el Tisza-vezetést mérni ezek a cégek, most viszont elkezdtek visszatáncolni, hiszen a balos közvéleménykutatók is ismerik a valóságot, nekik is vannak valós méréseik – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Szűcs Gábor szerint nem véletlen, hogy az egyéni választókörzetekben rosszul áll a Tisza. Eddig ezekben semmit nem csináltak, csak a pártlogót tudják felmutatni, az viszont a pártlistás szavazólapokon lesz a meghatározó. Magyar Péter csak egy körzetben indulhat. Ezek után felmerül a kérés: kiket fognak jelölni? 

Börtönviselt embereik vannak, levitézlett politikusaik vannak, bukott vállalkozóik vannak meg a baloldal régi emberei. Velük igazán nehéz lesz választást nyerni

 – hangsúlyozta az AK elemzője, a Megafon tagja.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu