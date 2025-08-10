Az elmúlt időszak botrányai egy tőről fakadnak (videó)

A digitális polgári körök célja, hogy azt a szervezettséget, amellyel a Fidesz és szövetségesei (KDNP, Fidelitas) rendelkeznek le kell másolni az online világban is – mondta Mohácsy István. Mert a gyakorlatban a politikai diskurzus, a politikáról, közügyekről történő csevegés sok szempontból az online térbe helyeződött át – hangsúlyozta.

Nagyon jól kirajzolódik az elmúlt napok eseményeiből Magyar Péter személyisége

– jegyezte meg Dornfeld László. Amikor kiderül, hogy 25-en vannak ott egy eseményén, akkor mindenkire haragszik a világon, önmagán kívül. Ő semmiben nem hibázott, hibás az, aki mutatni merte ezt. De mi mást mutasson a helyszíni stáb? A virágokat, a gazt, az állítólagos napraforgót? – tette fel a kérdést az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

