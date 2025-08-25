5 órája
Az ukrán külügyminiszter is fenyegeti Magyarországot, Szijjártó Péter reagált
Az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péternek válaszolt rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban. A kijevi külügyér mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában. Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát. Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP
Fotó: Takumi Harada
Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről a Magyar Nemzet is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.
Mint fogalmazott:
Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.
Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel.
Zelenszkij volt képviselője szerint az ukrán elnök terrorista eszközöket vet be. Hogy mire gondol pontosan, itt olvashatja el.
Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak
„Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”
– írta az X-en Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, azután, hogy az ukrán kollégája rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban esett neki, számolt be róla a Magyar Nemzet.
Menczer Tamás: az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt
Az ukrán külügyminiszter nem »magyar módra« válaszolt Szijjártó Péternek. Az ukrán külügyminiszter hazug módra válaszolt. Hogy ez ukrán módnak nevezhető-e, azt az olvasó döntésére bízom
– írta Menczer Tamás hétfőn a Facebook-oldalán.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója így folytatta:
„Szibiha szerint nekünk, magyaroknak nincs közünk ahhoz, amit Zelenszkij mond. Ne üssük bele az orrunkat. De van. Ha Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát fenyegeti – és ezt tette –, akkor nagyon is sok közünk van hozzá.
Szibiha szerint az energiabiztonságunk a mi kezünkben van.
Nos, a helyzet az, hogy rá kell nézni a térképre. Magyarországnak nincs tengerpartja, »landlocked country« vagyunk, mi onnan tudunk földgázt és kőolajat vásárolni, ahol van vezeték, leánykori nevén cső. A vezetéknek van eleje és vége, ilyen a vezetékek természete. A vezeték eleje Oroszországban van, orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.
3. Szibiha azt javasolja, hogy diverzifikáljuk az energiaellátásunkat.
Micsoda ötlet, köszönjük. Bizonyára elkerülte az ukrán külügyminiszter figyelmét, hogy megtettük. Például ezért tudunk földgázt vásárolni a Török Áramlaton keresztül Szerbia felől annak ellenére, hogy az ukránok az orosz földgáz szállítását leállították.
4. Tanulság: az ukránok folyamatosan támadják Magyarország energiabiztonságát, ezzel akarnak beleprovokálni bennünket egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincs. Tanulság 2: az ukránok olyanok, mint a Tisza: ami rossz Magyarországnak, az jó nekik. Szövetségesek. Zelenszkij és csapata egy ukránpárti Tisza-kormányt akar látni Magyarország élén, tudjuk jól, ezzel van tele az ukrán sajtó.
A két Zelenszkij, a komédiás és a ripacs szövetségét mindenki látja. És azt is, hogy Brüsszel őket támogatja. Magyarországot velük szemben is meg fogjuk védeni” – zárta bejegyzését Menczer Tamás.