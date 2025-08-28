Bóka János: ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Trump Elvist hívta fel (videó)

„Ez egy hatalmas növényevő dinoszaurusz, amiről azt hittük, hogy már kihalt” – válaszolta a Harcosok órájában debütáló Bóka János európai ügyekért felelős miniszter arra a kérdésre, hogy kacsa vagy zebra-e az álhír, mely szerint Donald Trump felhívta Orbán Viktort, és meggyőzte, hogy támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), amikor a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Nem történt meg ez a telefonhívás. Ennyi erővel azt is írhatták volna, hogy Donald Trump Elvist hívta fel, és kérdezte, hogy hogyan lehetne újra slágereket gyártani.

– idézte a beszélgetés szemléjében a miniszter szavait a Magyar Nemzet.

Bóka János tisztázta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elhíresült látogatásakor próbálta rábeszélni a Fehér Házban erre a lépésre az amerikai elnököt.