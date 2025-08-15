augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Európai Bizottság

3 órája

Közpénzből írná újra a történelmet az Európai Unió

Címkék#kultúra#történelem#Európai Unió#identitás

A Korán jelentőségét hirdető projektet támogatnak.

MW
Közpénzből írná újra a történelmet az Európai Unió

Uniós zászlók lobognak az Európai Bizottság brüsszeli székházánál

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Olivier Matthys

Az Európai Unió 9,84 millió eurót biztosít az Európai Korán című projekthez, amely 2026-ig biztosan futni fog. A Brüsszel által pártolt kezdeményezés célja, hogy megmutassa, a muszlimok szent könyve, a Korán hogyan befolyásolta az európai kultúrát – írja a Magyar Nemzet az Exxpress cikkére hivatkozva.

A kezdeményezők szerint

  • vándorkiállításokat,
  • konferenciákat
  • és könyvkiadásokat

terveznek, amelyek célja, hogy „megkérdőjelezzék a Korán szövegével kapcsolatos hagyományos felfogást és az európai vallási és kulturális identitásokról alkotott berögzült elképzeléseket”. Az üzenet: az iszlám jelentős mértékben hozzájárult az európai történelemhez – és ezt eddig alábecsülték.

A nagyívű és bőségesen finanszírozott terv ellen azonban széles körben tiltakozás indult. A tiltakozók ideológiavezérelt történelemhamisításként értelmezik a projektet. A kritikusok között a konzervatív politikusokon túl iszlám szakértők is megtalálhatók.

A program átírja Európa vallás- és kultúrtörténetét, mert azt sugallja, hogy Európa 1150 és 1850 között szoros kapcsolatban fejlődött az iszlámmal. Ezzel pedig a politikusok el akarják hitetni az emberekkel, hogy az iszlámnak mindig is jelentősége volt Európában, ami a történelem meghamisítása – közpénzből finanszírozva

– mondta egy interjúban Fabrice Leggeri, a Frontex korábbi vezetője és a Nemzeti Tömörülés jelenlegi európai parlamenti képviselője.

További részletekért kattintson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu