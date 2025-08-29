Elmenekültek a sajtó elől a tiszások – már a gyerekek sem érdeklik őket

„Hamarosan kezdődik az iskola, de sajnos nem minden gyermek indulhat egyenlő esélyekkel. Sok családnak nagy terhet jelent a tanszerek beszerzése, ezért összefogunk, hogy segítsünk! Minden apró segítség számít. Egy füzet, egy toll vagy akár egy táska is hatalmas örömet okozhat egy gyermeknek. Gyere el, és tegyünk közösen azért, hogy minden kisdiák mosollyal és reménnyel vághasson neki az új tanévnek!” – írta Dálnoki Áron ahhoz a Facebook-eseményhez, amit ő szervezett az óbudai Tisza-szigetekkel - vette észre a Magyar Nemzet.

A gyűjtést a fővárosi Pethe Ferenc térre hirdették meg pénteken délután 3 órára. Az esemény érdekelte a sajtót – így a Magyar Nemzetet is.

A napilap a Tisza Párt néhány napja tartó folyamatos ámokfutásáról szerette volna megkérdezni Dálnoki Áront, a Tisza-adó atyját.

Csakhogy délután háromkor még senki sem volt a téren. Egy perccel később azonban megjelent egy asszony, aki, miután meglátta az újságírókat, telefonált néhányat, és eltűnt a helyszínről. A Magyar Nemzet munkatársa előtte még tudott néhány szót váltani vele, de a nő csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozhat.