Étteremben keresett menedéket az erőszakos sorozás elől egy férfi (videó)

Újabb botrányos jelenet játszódott le Ukrajnában: Dnyipróban egy férfi a katonai toborzóközpont (TCK) emberei elől menekülve egy vendéglátóhely udvarára rohant, majd az épületben próbált elrejtőzni – írja a Magyar Nemzet. Nem sokkal később katonai biztosokat szállító jármű érkezett a helyszínre, és a tisztek azonnal számon kérték az étterem személyzetét, hová tűnt a férfi.

In Dnipro, Ukraine, a man, fleeing from the TCC officers, ran into the backyard of a catering establishment and hid inside.



A vehicle with military commissars arrived right after him, and they immediately began to sort things out with the establishment's staff. One of the TCC… pic.twitter.com/QUSfDmP54n — Bernadette 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪🇷🇺🇵🇸 (@BDooher) August 30, 2025

A kényszersorozók hoppon maradtak

Az egyik katona demonstratívan kibiztosította automata fegyverét, de erre sem reagáltak a brutális sorozás elől menekülő férfit védő dolgozók.

A TCK embereinek terve aznap így nem járt sikerrel.

A teljes cikket itt olvashatja el.