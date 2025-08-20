Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt, esküt tettek az új tisztek

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység – számolt be róla az MTI.

A nemzeti lobogó felvonása a budapesti Kossuth Lajos téren

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

Esküt tettek az új honvédtisztek

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek tették le esküjüket.

– Augusztus 20. a szuverén magyar államiság ünnepe, egy ezredévi magyar élet origója – mondta a köztársasági elnök a nemzeti ünnepen tartott katonai tisztavatáson a Kossuth téren. Sulyok Tamás kiemelte: Szent István király máig ható döntéseivel a magyar jövőt határozta meg, végérvényesen kijelölve a magyarság útját, valamint biztosítva a magyar nemzet megmaradását.

Szent István nemcsak helyet biztosított számunkra az akkori európai népek sorában, hanem visszavonhatatlanul hozzákapcsolta a magyarságot Európához. A magyart kultúrájával együtt európaivá tette. És fordítva, Európát gazdagította és fűszerezte a magyarsággal és annak sajátosságaival. Ezt jelenti az európaiság pillére

– fogalmazott az államfő. Hozzátette:

Szent István azonban népét nem beolvasztotta a nyugati érték- és érdekkörbe, hanem hozzáadta.

Állama szuverenitását nem máshoz mérte, hanem önmaga jogán. Európai uralkodóvá vált ugyan, de magyar királyként. Ez a magyar szuverenitás pillére.

Sulyok Tamás köztárasági elnök a tisztavatáson

Fotó: Havran Zoltán / Forrás: Magyar Nemzet

A köztársasági elnök szerint a magyarság keresztény pilléren is áll, hiszen Szent István Magyarországot a keresztény Európához kapcsolta, ahhoz a keresztény hithez és keresztény értékrendszerhez, amely hősöket és szenteket fakasztott a magyar népből, ihletőjévé vált gondolkodásmódunknak és alkotóerőnknek. Szent István felismerte továbbá, hogy minden maradandó a törvényességen áll, a független állam ismérve az önálló törvényalkotás, és ez adja a jog pillérét – hangsúlyozta az államfő.

Sulyok Tamás kijelentette:

Magyarország keresztény értékekkel felvértezett szuverén, európai jogállam, amely nagylelkű, szabad emberek otthona, akiknek közös a sorsuk. Ugyanakkor hazánk otthona azon magyaroknak is, akik távol élnek tőle, hiszen sorsközösségünk minden magyart egybefog.

– Szent István királytól stabil pilléreken álló hazát kaptunk örökül. Ez az örökség tartott meg minket több mint ezer éven át. Ma is ebből az örökségből élünk. Ehhez teszi hozzá századok óta minden magyar a saját művét – hangoztatta Sulyok Tamás.