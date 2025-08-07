augusztus 7., csütörtök

Közvélemény-kutatás

2 órája

Fidesz–KDNP-előnyt mértek Kalocsán is

Címkék#felmérés#Fidesz#Orbán Viktor#KDNP#kormánypárt

Orbán Viktor a tusványosi beszédében egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, a belső felméréseik szerint a kormánypártok 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Bács-Kiskun vármegyében a belső felmérés a Fidesz–KDNP előnyét mutatta.

MW
A közvélemény-kutatások szerint a Bács-Kiskun vármegyei 3-as egyéni választókerületben is a Fidesz–KDNP vezeti a pártok versenyét (illusztráció)

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Magyar Nemzet szemlézte az Index beszámolóját a belső felmérés eredményéről, ennek tükrében a Kalocsa-központú Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben a kutatás alapján jelenleg a kormánypártoké lehet az előny.  

A sorrend:

  • Fidesz–KDNP: 41,6 százalék
  • Tisza Párt: 31,7 százalék
  • Mi Hazánk: 7,2 százalék
  • Demokratikus Koalíció: 2,3 százalék
  • Jobbik: 1,9 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt: 1,2 százalék
  • MSZP: 0,5 százalék
  • Párbeszéd: 0,3 százalék
    Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban. 

A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel készült, 2025 júliusában.

A kalocsai központú választókerületben a 2022-es országgyűlési választásokon Font Sándoré lett a mandátum, a kormánypárti jelölt 59,70 százalékot szerzett. Magóné Tóth Gyöngyi Mária, a hatpárti ellenzék támogatottja, 30,23 százalékot ért el. A Fidesz–KDNP listás eredménye a választókerületben 58,87 százalék volt.

Az eddig ismertetett adatok szerint a kormánypártok máshol is vezetnek

– erről ide kattintva olvashat bővebben.

