Gulyás Gergely: létrejön az Otthon Start Programiroda

„A Miniszterelnökségen belül létrejön az Otthon Start Programiroda, amelynek feladata a koordináció, a program sikeres végrehajtása, a lakásépítések ösztönzése, valamint az észrevételek befogadása” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A szerdai kormányinfón Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár fontos bejelentéseket tett a program kapcsán.

Mint mondta, ez több tízezer olyan fiatalnak fog otthonteremtési lehetőséget biztosítani, akinek enélkül nem lenne lehetséges. A hitel variálható a falusi csokkal, a babaváróval és a csok plusszal is – írja a Magyar Nemzet.

Ez a rendszerváltozás óta eltelt idő legnagyobb otthonteremtési programja

– mutatott rá. Panyi Miklós felhívta a figyelmet arra, hogy

az Otthon start program honlapján hírlevél is lesz, illetve applikációt fejlesztenek, ezek is szeptember elsejétől indulnak, biztatnak mindenkit a hírlevélre való regisztrációra.

A kormány lehetőséget biztosít, hogy nemzetgazdaságilag kiemelt beruházási minősítést kapjanak az olyan fejlesztések, amelyek legalább 250 lakás létrehozását célozzák, és amelyben a lakásoknak legalább a 70 százaléka belefér a program támogatási keretei közé.