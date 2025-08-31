augusztus 31., vasárnap

Képmutatás

21 perce

Támogatásáról biztosította Ursula von der Leyen a lengyel határkerítést

Címkék#Lengyelország#Ursula von der Leyen#migráció#Európai Bizottság

Az Európai Bizottság elnöke a lengyel határkerítés előtt bejelentette, hogy ötszörösére emelik a védelmi kiadásokat. Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezett.

MW
Donald Tusk lengyel miniszterelnök (j) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart a lengyel-fehérorosz határon fekvő Krynkiben 2025. augusztus 31-én

Forrás: MTI/EPA/PAP

Fotó: Artur Reszko

Az Oroszországgal és Belorussziával határos tagállamokat érintő körútja során Lengyelországba is ellátogatott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – írja a Magyar Nemzet.

A látogatás egyik állomása az ország északkeleti részén, a belarusz határnál található Krynki volt, ahol Von der Leyen a határkerítést is megtekintette.

A lengyel–belarusz határra tett látogatásom az európai szolidaritás megnyilvánulása volt. Egy erős Lengyelország és egy erős Európa, amely őrzi határainkat és véd minden európait. Üzenetünk egyértelmű. És Belorusszia, valamint a régió többi szereplője is figyelembe veszi azt

– írta a látogatásról a közösségi médiában az Európai Bizottság feje.

Egy másik posztban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, amely „határon átnyúló hibrid támadásokkal szembesül”, és hangsúlyozta, hogy az „új uniós költségvetésben javasoltuk a határigazgatásra szánt források megháromszorozását”.

A látogatás során elmondott beszédében von der Leyen a fentiek mellett többek között arról is beszélt, hogy az új európai költségvetésben ötszörösére emelik a védelmi beruházásokat, és az Oroszországgal és Belorussziával közvetlenül határos tagállamok további uniós támogatást kapnak.

Míg Donald Tusk liberális kormánya dicséretet és támogatást kap a kerítésért, Magyarország, amely immár egy évtizede védi a Schengeni övezetet az illegális migrációtól, nem csupán finanszírozást nem kap, de büntetésekkel szembesül amiért nem enged az inváziónak. 

További részletekért kattintson.

Orbán Balázs: nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is

Orbán Balázs kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyennek – számolt be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán úgy fogalmazott:

„Örvendetes hír. De kezdhetnék azzal a tagállamok támogatását, hogy nem büntetik Magyarországot egy illegális migráció elleni határvédelmi rendszer miatt napi 1 millió euróra. Ha ezen múlik, nyugodtan eljöhet a magyar határkerítéshez is.”

 

